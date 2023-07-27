Путин назвал количество уничтоженных украинских танков
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 26 танков украинской армии. Такое количество назвал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.
Речь идет о недавно совершенных попытках атак со стороны Украины. По словам главы государства, основные боестолкновения происходили на запорожском направлении.
«Противник применил большое количество бронетехники, десятки единиц. Из них 39, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены», — пояснил президент.
Ранее New York Times сообщил, что Вооруженные силы Украины начали ключевую фазу контрнаступления. В материале газеты говорится, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области. На это направление украинские военные начали стягивать силы, которые ранее не были задействованы.
24 февраля 2022 года президент объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).