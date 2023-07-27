Путин назвал количество уничтоженных украинских танков

Путин заявил, что ВС России за последние дни уничтожили 26 украинских танков

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 26 танков украинской армии. Такое количество назвал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Речь идет о недавно совершенных попытках атак со стороны Украины. По словам главы государства, основные боестолкновения происходили на запорожском направлении.

«Противник применил большое количество бронетехники, десятки единиц. Из них 39, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены», — пояснил президент.

Ранее New York Times сообщил, что Вооруженные силы Украины начали ключевую фазу контрнаступления. В материале газеты говорится, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области. На это направление украинские военные начали стягивать силы, которые ранее не были задействованы.

24 февраля 2022 года президент объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).