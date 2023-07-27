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15:02, 27 июля 2023Россия

Путин назвал количество уничтоженных украинских танков

Путин заявил, что ВС России за последние дни уничтожили 26 украинских танков

Фото: Сергей Аверин / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 26 танков украинской армии. Такое количество назвал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Речь идет о недавно совершенных попытках атак со стороны Украины. По словам главы государства, основные боестолкновения происходили на запорожском направлении.

«Противник применил большое количество бронетехники, десятки единиц. Из них 39, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены», — пояснил президент.

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Ранее New York Times сообщил, что Вооруженные силы Украины начали ключевую фазу контрнаступления. В материале газеты говорится, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области. На это направление украинские военные начали стягивать силы, которые ранее не были задействованы.

24 февраля 2022 года президент объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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