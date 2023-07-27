Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:07, 27 июля 2023Моя страна

Россиянин решил построить дом для семьи погорельцев в Татарстане

Предприниматель Гимадов построит дом многодетной семье погорельцев из Татарстана

Фото: Григорий Собченко / Коммерсант

Меценат и глава строительной компании Ильяс Гимадов вызвался помочь многодетной семье из Татарстана, лишившейся дома в результате пожара. Как уточняет KP.RU, новый одноэтажный дом для семьи площадью 100 квадратных метров уже начали строить, фундамент здания уже готов.

Как уточняет издание, несчастье в семье Мардановых, воспитывающих семерых детей, произошло 24 июня этого года. В момент пожара в доме, который находился в селе Большие Ключи, никого не было, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

Заметившие пожар соседи выбежали на улицу и попытались потушить его своими силами до приезда пожарных, однако пламя уничтожило практически все — приехавшим после звонка соседей Мардановым удалось спасти только документы. Отмечается, что возгорание спровоцировало замыкание в электрощитке.

Неравнодушные односельчане начали собирать для погорельцев средства, россиянам также предоставили жилье на первое время, после чего они переселились в съемную квартиру. На покупку двухкомнатной квартиры в селе Мардановым требовалось 2,5 миллиона рублей.

Решивший помочь многодетной семье предприниматель Ильяс Гимадов заявил о намерении построить для нее дом. «Когда мы узнали об этой беде, сразу решили помочь», — рассказал бизнесмен, добавив, что инициативу поддержали и глава района, и коллеги-предприниматели.

Ранее россиянам рассказали о возмещении ущерба при ударе молнии в дом.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО. Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев

    Россияне назвали неочевидный признак успешности бизнеса

    На Украине продлили военное положение и мобилизацию

    Мировые цены на пшеницу продолжили расти

    Стала известна судьба пострадавших при крушении вертолета на Алтае россиян

    В Госдуме подтвердили запрет на выезд депутатов на СВО без разрешения Минобороны

    Стало известно о падении беспилотника самолетного типа в Воронежской области

    Опубликован портрет предполагаемого педофила из Подмосковья

    Ровенского военкома задержали после избиения военного дубинкой

    США решили принять меры в связи с подорожанием российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости