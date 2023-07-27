Россиянин решил построить дом для семьи погорельцев в Татарстане

Предприниматель Гимадов построит дом многодетной семье погорельцев из Татарстана

Меценат и глава строительной компании Ильяс Гимадов вызвался помочь многодетной семье из Татарстана, лишившейся дома в результате пожара. Как уточняет KP.RU, новый одноэтажный дом для семьи площадью 100 квадратных метров уже начали строить, фундамент здания уже готов.

Как уточняет издание, несчастье в семье Мардановых, воспитывающих семерых детей, произошло 24 июня этого года. В момент пожара в доме, который находился в селе Большие Ключи, никого не было, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

Заметившие пожар соседи выбежали на улицу и попытались потушить его своими силами до приезда пожарных, однако пламя уничтожило практически все — приехавшим после звонка соседей Мардановым удалось спасти только документы. Отмечается, что возгорание спровоцировало замыкание в электрощитке.

Неравнодушные односельчане начали собирать для погорельцев средства, россиянам также предоставили жилье на первое время, после чего они переселились в съемную квартиру. На покупку двухкомнатной квартиры в селе Мардановым требовалось 2,5 миллиона рублей.

Решивший помочь многодетной семье предприниматель Ильяс Гимадов заявил о намерении построить для нее дом. «Когда мы узнали об этой беде, сразу решили помочь», — рассказал бизнесмен, добавив, что инициативу поддержали и глава района, и коллеги-предприниматели.

Ранее россиянам рассказали о возмещении ущерба при ударе молнии в дом.