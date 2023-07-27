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21:49, 27 июля 2023Интернет и СМИ

В США назвали причину провала контрнаступления ВСУ

Newsweek: контрнаступление ВСУ провалилось из-за хорошей обороны российских сил

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Американский обозреватель Брендан Коул назвали причину провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в статье для издания Newsweek.

По словам Коула, оружие, полученное Украиной от Запада, было встречено «буквально долинами защитных сооружений», которые возвели российские военные вдоль линии фронта. «Среди них минные поля, противотанковые рвы и "зубы дракона" — куски бетона в форме пирамид, используемые для остановки военной техники», — отметил он.

Обозреватель добавил, что украинские военные понесли тяжелые потери из-за высокой огневой мощи российских сил. В частности, была уничтожена бронетехника, поставленная НАТО. Также на провал контрнаступления повлияли отсутствие превосходства в воздухе и нехватка боеприпасов. По мнению военного эксперта Глен Грант, для Украины «все идет не так гладко, как ей хотелось бы».

Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что военные США и Украины уже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению ВСУ, поскольку признают, что баланс сил на стороне России.

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    Марина Совина
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