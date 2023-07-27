В Карачаево-Черкесии построили 20 домов культуры

В Карачаево-Черкесии за последние пять лет построили около 20 Домов культуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

По его словам, один из последних центров для творческого развития и культурно-массовых мероприятий появился в селе Первомайское. «В новом учреждении культуры общей площадью 662 квадратных метра будут работать детские кружки и секции, а также проводиться различные мероприятия для местных жителей. Помимо зрительного зала на 250 мест, здесь будет функционировать еще и библиотека», — рассказал он.

Темрезов также сообщил, что завершилось строительство еще одного Дома культуры в Марухе и полностью реконструированы здания школы искусств в Псыже и Центр культуры и досуга для детей и молодежи в Усть-Джегуте.

«За последние пять лет мы построили и реконструировали больше полусотни Домов культуры, из которых почти половина – новые объекты», — добавил он.