Стало известно об обстреле ВСУ города Токмак

РИА Новости: ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 17:00 (по Москве) нацисты ВСУ выпустили по городу Токмак четыре ракеты. Три взорвались в переулке Роскошный, на улицах Комарова и Октябрьская. Четвертая упала в районе железнодорожного вокзала, но не взорвалась», — говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадал один человек. На место проишествия прибыли сотрудники оперативных служб.

26 июля стало известно об обстреле ВСУ гранатами и взрывными устройствами Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о 99 прилетах.