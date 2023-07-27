Песков сделал уточнение по поводу подаренного главе Зимбабве вертолета
Песков: Путин подарил президенту Зимбабве Мнангагве вертолет в прошлом году
Президент России Владимир Путин подарил вертолет главе Зимбабве Эммерсону Мнагагве в прошлом году. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это было в прошлом году», — уточнил он, комментируя заявление министерства информации африканской страны.
Ранее сообщалось, что глава России подарил Мнагагве вертолет, который в скором времени будет доставлен в Зимбабве. Встреча политиков состоялась в Санкт-Петербурге 27 июля в рамках саммита Россия — Африка.