Песков сделал уточнение по поводу подаренного главе Зимбабве вертолета

Песков: Путин подарил президенту Зимбабве Мнангагве вертолет в прошлом году

Президент России Владимир Путин подарил вертолет главе Зимбабве Эммерсону Мнагагве в прошлом году. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это было в прошлом году», — уточнил он, комментируя заявление министерства информации африканской страны.

Ранее сообщалось, что глава России подарил Мнагагве вертолет, который в скором времени будет доставлен в Зимбабве. Встреча политиков состоялась в Санкт-Петербурге 27 июля в рамках саммита Россия — Африка.