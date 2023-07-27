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20:03, 27 июля 2023Мир

Путин подарил вертолет президенту Зимбабве

Президент РФ Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Мнангагве вертолет
Эммерсон Мнангагве

Эммерсон Мнангагве. Фото: Mohammad Javad Ostad / WANA / Iran's Presidency / Reuters

Президент России Владимир Путин подарил вертолет своему коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнагагве. Об сообщается в Twitter-аккаунте министерства информации африканской страны.

«Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет, который скоро будет доставлен в Зимбабве», — уточнили в пресс-службе, прикрепив к посту несколько фотографий с места событий.

Отмечается, что встреча глав государств состоялась в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля, в рамках саммита Россия — Африка.

Ранее сообщалось, что журналисты заметили главу Зимбабве Эммерсона Мнангагва на встрече с российским президентом Владимиром Путиным с необычным аксессуаром.

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    Варвара Кошечкина
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