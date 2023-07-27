Володин порассуждал о «чудо-оружии» от Вашингтона и Брюсселя для Зеленского

Володин: поставленные Западом самолеты F-16 Киеву будут уничтожены российскими силами ПВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин порассуждал о «чудо-оружии» от Вашингтона и Брюсселя, которые обещали поставить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

В своем посте он отметил, что самолеты F-16, поставленные Западом Киеву, будут уничтожены российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

Володин также напомнил, что в ходе Второй мировой войны Адольф Гитлер и его сподвижник Йозеф Геббельс с целью пропаганды ввели понятие «вундерваффе» («чудо-оружие»).

«С его помощью они убеждали свою армию и, главное, самих себя, что новые виды вооружения помогут им победить. Результат всем известен: фашистам это не помогло», — написал спикер нижней палаты российского парламента.

По мнению Володина, схожая ситуация сейчас сложилась на Украине. Правительство страны во главе с Зеленским надеется на «чудо-оружие» от западных партнеров, которое решит все проблемы, заметил председатель Госдумы.

«Сначала это были американские гаубицы "три топора", потом — "хаймерсы", затем — "леопарды" и "брэдли".

<...> Наши солдаты и офицеры сжигают западную технику одну за другой», — добавил Володин.

Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель направят Киеву, на ход спецоперации не повлияет, резюмировал он.

