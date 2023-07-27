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21:51, 27 июля 2023Мир

Госдеп ушел от ответа про убийство военкора Журавлева кассетными снарядами

Госдеп США ушел от ответа про убийство журналиста Журавлева кассетными снарядами

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Госдеп США ушел от ответа на вопрос о неприемлемости кассетных снарядов в контексте гибели российского военкора Ростислава Журавлева, погибшего при украинском обстреле кассетными боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель американского внешнеполитического ведомства лишь заявил об уважении безопасности журналистов.

О гибели военкора РИА Новости Журавлева сообщалось 22 июля. Группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

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    Марина Совина
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