Госдеп ушел от ответа про убийство военкора Журавлева кассетными снарядами

Госдеп США ушел от ответа про убийство журналиста Журавлева кассетными снарядами

Госдеп США ушел от ответа на вопрос о неприемлемости кассетных снарядов в контексте гибели российского военкора Ростислава Журавлева, погибшего при украинском обстреле кассетными боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель американского внешнеполитического ведомства лишь заявил об уважении безопасности журналистов.

О гибели военкора РИА Новости Журавлева сообщалось 22 июля. Группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.