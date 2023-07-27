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23:55, 27 июля 2023Мир

Стало известно об усталости Запада от безответственности Зеленского

CLAE: Запад устал от безответственности Зеленского и постоянных поражений ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Западные союзники Украины устали от безответственного поведения президента страны Владимира Зеленского и отсутствия успехов украинской армии в ходе контрнаступления. Такое мнение выразили обозреватели Альваро Верци Рангель и Изабелла Арриа в статье для Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Они отметили, что конфликт на Украине негативно отразился на экономике стран Европы и США. По словам журналистов, не исключено, что единство Евросоюза начнет разрушаться, если украинский кризис затянется. В связи с этим, пишут они, западные страны стали задумываться о возможных мирных переговорах.

Украинские войска не смогли достичь успехов в ходе наступления, а происходящее на фронте выглядит как военное поражение главы государства и его западных партнеров, считают Рангель и Арриа. «Союзники уже сыты по горло безответственными выходками Зеленского», — добавили они.

Ранее Зеленский пообещал западным партнерам нарастить обороты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что российские войска заминировали большие территории, воспользовавшись «вынужденной задержкой» начала наступления украинской армии. По его словам, ВСУ «уже проходит через заминированные районы и разминирует их».

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    Марина Совина
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