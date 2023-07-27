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11:35, 27 июля 2023Россия

Собянин рассказал о редких животных в московских парках

Собянин назвал редких животных и птиц, которых можно встретить в Москве

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На особо охраняемых природных территориях столицы обитает около трех тысяч видов редких животных, при этом 573 из них включены в Красную книгу Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

«В этом году в природно-историческом парке "Москворецкий" видели черного коршуна, зеленого дятла и клинтуха — птиц с 0 категорией редкости в Красной книге Москвы, то есть считавшихся вероятно исчезнувшими», — отметил Собянин, рассказывая о животных и птицах, которых можно встретить в столице.

Он добавил, что в парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Косинский», «Москворецкий» и в заказнике «Теплый Стан» можно увидеть зайца-русака, а в Битцевском лесу можно встретить горностая, пестрого среднего дятла и утку гоголя.

В комплексном заказнике «Зеленоградский» начал вить гнезда чибис. Также там обитают вальдшнеп, полевой жаворонок, чирок-свистунок, обыкновенный канюк и воробьиный сыч. В заказнике «Южное Бутово» и природно-историческом парке «Битцевский лес» заметили лесную куницу, а в заказнике «Теплый Стан», «Царицыно» и парке «Тушинский» поселился крупный дятел желна.

Собянин отметил, что в национальном парке «Лосиный остров» также сохранят благоприятную среду для животных и создадут комфортные условия для отдыха посетителей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий передать московскую часть «Лосиного острова» в управление столичных властей. Собянин сообщил, что план реабилитации национального парка будет согласован с экспертами и жителями ближайших районов, и подчеркнул, что строительство на территории «Лосиного острова» не планируется.

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    Варвара Родикова
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