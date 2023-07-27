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16:13, 27 июля 2023Наука и техника

Названы особенности комплекса разведки «Зоопарк-1М»

Начальник комплекса «Зоопарк»: машина способна засечь любую артиллерию ВСУ

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Артиллеристы Центрального военного округа совместно с экипажем комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк-1М» уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках контрбатарейной борьбы. Члены экипажа машины назвали особенности комплекса. Соответствующее видео публикует Минобороны России в Telegram.

«Машина засекает абсолютно всю артиллерию противника, включая РСЗО, минометы, орудия любого калибра — 152, 155, 203, 120 миллиметров. Чаще всего встречаются минометы, так как это основное средство поражения пехоты», — сказал начальник комплекса с позывным Батыр.

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Он добавил, что на развертывание комплекса уходит шесть-семь минут, а на движение — 15-20 минут. Радиолокационный луч «Зоопарка» сопровождает вылетевший снаряд, рассчитывает его траекторию, определяя место выстрела. После этого данные передают старшему командиру, который принимает решение о поражении цели. «Замены такой машине нет в рамках контрбатарейной борьбы», — добавил Батыр.

Оператор станции «Зоопарк» с позывным Стрелок отметил, что обработка траектории полета длится 30 секунд, после чего выдаются координаты огневой позиции.

В ноябре 2022 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что использование реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка» для контрбатарейной борьбы позволяет эффективно поражать артиллерийские системы иностранного производства в ходе спецоперации.

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    Даниил Иринин
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