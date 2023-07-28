Российский военный отреагировал на интерес Африки к «Панцирю» и «Тору»

Военный Дандыкин: возможная продажа оружия Африке не скажется на ВС РФ

Во всех странах есть экспортные варианты вооружения, которые по своим характеристикам отличаются от оригинальных версий, рассказал ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил особенности возможной продажи российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2Э» африканским странам.

«Я думаю, что ничего в том, что мы передадим оборонительное вооружение "Панцирь" и "Тор" дружественным странам, нет. Это укрепление наших позиций в Африке. Идет военно-экономическое сотрудничество, которое ведет к тому, что будут закупаться такие системы», — считает Дандыкин.

Ветеран боевых действий сообщил, что заинтересовавшие африканские страны «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э» — это комплексы ближнего радиуса действия противовоздушной обороны.

Возможная продажа нашего вооружения Африке не скажется на поставках для Вооруженных сил России Василий Дандыкин ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса

«"Панцирь-С1" — это ракетно-пушечный комплекс. У него помимо ракет находятся еще и 30-метровые пушки, которые могут сбивать низколетящие цели, в том числе дроны. Он себя очень хорошо показал во время спецоперации. Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2Э" тоже себя хорошо показал. Это тоже машина ближнего радиуса действия, которая несет приличное количество ракет и может стрелять на ходу, выбирая несколько целей», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что страны Африки интересуются российскими средствами противовоздушной обороны, в частности ЗРПК «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор-М2Э».