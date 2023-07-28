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19:17, 28 июля 2023Забота о себе

Пьяная женщина заснула в неудобной позе и едва не лишилась ноги

Aberdeen Live: женщина заснула в неудобной позе и едва не лишилась ноги

Фото: Kelsey Chance / Unsplash

Жительница города Абердин, Шотландия, едва не лишилась ноги и оказалась в инвалидной коляске после того, как заснула в неудобной позе. Об этом сообщает Aberdeen Live.

Триша Гамильтон заснула, лежа на правой ноге, будучи в состоянии алкогольного опьянения после вечеринки. Проснувшись, она обнаружила, что конечность сильно опухла и онемела. Обеспокоенная женщина срочно обратилась в больницу.

После проведенных обследований врачи выяснили, что из-за нарушенного кровообращения в ноге у пациентки возник компартмент-синдром — патологическое состояние, развивающееся при повышении давления в анатомически замкнутом пространстве. Когда кровоток восстановился, в поврежденных участках конечности начались воспалительные процессы.

Врачи предполагали, что ногу Гамильтон придется ампутировать. Однако вместо этого они приняли решение удалить омертвевшие участки кожи. После операции женщина еще три недели находилась в больнице, однако так и не смогла полностью восстановиться.

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Нога Гамильтон перестала двигаться, а на коже остались две зияющие раны. «У меня есть ходунки, инвалидное кресло и различные приспособления, которые помогают мне передвигаться по дому», — рассказывает женщина. Она добавила, что теперь страдает от боли в левой ноге, так как она сильно перегружается при ходьбе.

Гамильтон признается, что практически не выходит на улицу после произошедшего. «Когда мне нужно ехать в больницу, требуется два фельдшера, чтобы вытащить меня из дома», — говорит она. Женщина также не может нормально пользоваться душем. Сейчас она вместе с партнером ждет переезда в новый дом, в котором ей будет комфортно жить с учетом состояния здоровья.

Несмотря на произошедшее, Гамильтон рада, что врачи сохранили ей ногу. «Наверное, есть люди, с которыми случилось то же самое, но они просто не рассказывают об этом. Я хочу, чтобы люди знали, что такое может случиться, и берегли себя», — добавила она.

Ранее сообщалось о похожей истории, которая произошла с 36-летней жительницей Канады Джулией Андерсон. Она тоже едва не лишилась ног после того, как уснула в неудобной позе. Женщина вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения после вечеринки в баре, свернулась калачиком на кровати и заснула, поджав ноги.

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    Алиса Удовик
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