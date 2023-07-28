Наряд Матвиенко охарактеризовали словами «барбикор прорвался в Совфед»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко появилась в Госдуме в розовом жакете

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко появилась на заседании Госдумы в необычном наряде. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Антиглянец».

На размещенном снимке политический деятель запечатлена в розовом жакете, который украшен множеством блестящих пайеток. Также видно, что она дополнила свой образ макияжем с акцентом на губы, нанеся на них помаду в тон.

Администраторы канала охарактеризовали внешний вид Матвиенко следующими словами: «Ну все, лучше уже не будет, закрывайте тренд. Барбикор благодаря Валентине Матвиенко прорвался в Совфед. С другой стороны, кто, если не она».

Ранее члены партии «Единая Россия» также появились в Госдуме в розовой одежде после премьеры фильма «Барби», мировой показ которого состоялся 21 июля. Так, на фото, которым поделилась депутат Мария Василькова в своем Telegram-канале, можно заметить, что государственные деятели Татьяна Буцкая и Екатерина Харченко посетили заседание в платьях розового цвета. При этом Василькова выбрала нежно-розовый костюм, состоящий из брюк и жакета, и атласную кофту в тон.