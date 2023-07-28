Путин заявил о принижении роли России в борьбе с нацизмом

Путин заявил, что роль России в борьбе с нацизмом затушевана и забывается

Роль России в борьбе с нацизмом затушевана и предается забвению, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка». Его цитирует РИА Новости.

Глава государства напомнил, что борьба с нацизмом велась в интересах всего международного сообщества.

Президент сравнил ее с борьбой африканских государств против политики апартеида и за независимость.

В своем выступлении Путин также заявил о необходимости государств постоянно отстаивать свой суверенитет. По его словам, это позволит построить новый международный порядок, основанный на равенстве государств.

