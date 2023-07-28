Путин заявил о принижении роли России в борьбе с нацизмом
Путин заявил, что роль России в борьбе с нацизмом затушевана и забывается
Роль России в борьбе с нацизмом затушевана и предается забвению, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка». Его цитирует РИА Новости.
Глава государства напомнил, что борьба с нацизмом велась в интересах всего международного сообщества.
Президент сравнил ее с борьбой африканских государств против политики апартеида и за независимость.
В своем выступлении Путин также заявил о необходимости государств постоянно отстаивать свой суверенитет. По его словам, это позволит построить новый международный порядок, основанный на равенстве государств.