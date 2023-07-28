Путин заявил о необходимости постоянно бороться за суверенитет

Путин: за суверенитет надо постоянно бороться, его нельзя достигнуть единожды

За суверенитет государства нужно постоянно бороться. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании саммита «Россия — Африка», его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, суверенитет нельзя достигнуть единожды, над этим нужно постоянно работать.

«Его [государственный суверенитет] нужно непременно защищать, никогда не опускать руки, не отступать под внешним давлением. И в таком стремлении быть независимыми, отстаивать суверенитет и активно участвовать в формировании многополярной системы, основанной на равенстве государств», — сказал президент и выразил надежду, что страны Африки солидарны с этой позицией.

Ранее Путин назвал основой суверенитета России сильное и ответственное гражданское общество. Президент подчеркнул, что используя лучшие решения, которые выдвигают жители страны, необходимо задавать высокие стандарты социальной поддержки и благоустройства городов, а также формировать экономику предложения.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала мнение, что достижение целей спецоперации гарантирует сохранение суверенитета России и ее безопасность.