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00:31, 28 июля 2023Наука и техника

«Ростех» рассказал об интересе заказчиков к антидроновому «Серпу»

«Ростех»: антидроновый комплекс «Серп-ВС5» заинтересовал иностранных заказчиков

Фото: «Росэлектроника»

Российский комплекс противодействия беспилотникам «Серп-ВС5», который холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил в рамках экспозиции на саммите «Россия — Африка», заинтересовал иностранных заказчиков. Об этом говорится на сайте «Ростеха».

«Новинка уже заинтересовала ряд потенциальных инозаказчиков. Она обеспечивает защиту территории от беспилотников в радиусе до пяти километров и позволяет использовать для наблюдения собственные беспилотные летательные аппараты. Также комплекс способен эффективно бороться с роем дронов, подавляя управление ими», — сообщили в госкорпорации.

Разработанный НИИ «Вектор» комплекс может разрывать канал управления дроном, выводить из строя навигационное оборудование и дезориентировать аппарат в пространстве, срывая выполнение полетного задания. «Серп-ВС5» подавляет сигналы навигационных систем GPS, ГЛОНАСС и Beidou, а также делает невозможным управление беспилотником по Wi-Fi.

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Комплекс позволяет глушить одновременно несколько каналов, обеспечивая защиту от атак сразу нескольких дронов, в том числе летящих с разных направлений. «Серп-ВС5» использует несколько диапазонов работы, которые дают возможность бороться не только с гражданскими, но и со специальными дронами.

В марте в «Росэлектронике» сообщили, что первыми заказчиками комплекса «Серп-ВС5» стали предприятия топливно-энергетического комплекса и машиностроительного сектора.

В том же месяце заместитель генерального директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Андрей Сорокин рассказал, что комплекс «Серп-ВС5» прошел испытания и готов к поставкам.

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