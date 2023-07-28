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07:30, 28 июля 2023Мир

Бразилия отказалась выдавать США россиянина

Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции россиянина Сергея Черкасова

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Верховный суд Бразилии отказался выдать Соединенным Штатам гражданина России Сергея Черкасова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что суд получил два запроса об экстрадиции россиянина — из России и из США. Обращение Вашингтона в Бразилии сочли необоснованным, поскольку «у обвиняемого уже есть одобренный Федеральным верховным судом запрос об экстрадиции».

В марте 2023 года власти США предъявили Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом. В Вашингтоне считают его сотрудником российской разведки, приписывают попытки действовать в Штатах «в качестве агента иностранной державы» под именем гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры. В ведомстве также утверждали, что россиянин пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге. Там он якобы получил отказ и вернулся в Бразилию. Позже его арестовали по обвинениям в мошенничестве.

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    Марина Совина
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    Бразилия отказалась выдавать США россиянина

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