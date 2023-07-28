Бразилия отказалась выдавать США россиянина
Верховный суд Бразилии отказался выдать Соединенным Штатам гражданина России Сергея Черкасова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что суд получил два запроса об экстрадиции россиянина — из России и из США. Обращение Вашингтона в Бразилии сочли необоснованным, поскольку «у обвиняемого уже есть одобренный Федеральным верховным судом запрос об экстрадиции».
В марте 2023 года власти США предъявили Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом. В Вашингтоне считают его сотрудником российской разведки, приписывают попытки действовать в Штатах «в качестве агента иностранной державы» под именем гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры. В ведомстве также утверждали, что россиянин пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге. Там он якобы получил отказ и вернулся в Бразилию. Позже его арестовали по обвинениям в мошенничестве.