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15:01, 28 июля 2023Экономика

Пивоварам предрекли убытки из-за экономности европейцев

Bloomberg: ведущие пивовары могут понести убытки из-за «вялости» экономики ЕС

Фото: Josh Olalde / Globallookpress.com

Крупнейшие пивоваренные компании мира могут столкнуться с кризисом и понести убытки из-за снижения покупательской способности граждан европейских стран. В числе пострадавших рискуют оказаться ведущие производители, включая нидерландский концерн Heineken, бельгийскую Anheuser-Busch InBev и другие, сообщает Bloomberg.

Стремление к экономии средств обусловлено «вялым» восстановлением экономик европейских стран после пандемии коронавируса и прошлогоднего энергетического кризиса. На этом фоне прибыль одного из крупных производителей напитков в регионе — итальянской компании Davide Campari — уже не дотянула до прогнозируемых экспертами показателей (около 360 миллионов евро против ожидаемых 365 миллионов).

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Падение выручки гигантов пивоваренной индустрии может произойти вопреки традиционному всплеску продаж алкогольных напитков в жаркий летний сезон, считают аналитики. Это будет обусловлено, в том числе сохранением высокой инфляции в Европе в среднесрочной перспективе, что в итоге может сделать себестоимость производства еще более высокой.

Уже сейчас некоторые компании задумываются над возможностью сокращения выпуска премиальных сортов пива, чтобы компенсировать растущие расходы. Еще одним вариантом станет увеличение отпускных цен на продукцию, однако это может ускорить темпы спада продаж.

Ранее сообщалось о дополнительных проблемах для немецких пивоваренных компаний из-за экстремальной жары в Европе. На фоне аномально высоких температур стоимость стеклянных пивных бутылок в Германии увеличилась на 140 процентов, что значительно нарастило себестоимость производства. В итоге местные пивовары столкнулись со снижением объемов выпускаемой продукции и трудностями при выполнении заказов.

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    Анатолий Акулов
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