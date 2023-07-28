Замглавы ФСИН Приморья арестовали по делу о мошенничестве со стеклянными банками

Замглавы ГУ ФСИН Приморья Бондаренко арестовали по делу о мошенничестве

Замглавы ГУ ФСИН Приморского края Владислава Бондаренко арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями и пособничестве в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Отмечается, что Бондаренко арестован на два месяца. В частности, следствие предполагает, что он подготовил фиктивные предложения от нескольких компаний для участия в торгах за контракты на поставку стеклянных банок для нужд колонии, где занимаются консервацией овощей. Однако заключил он эти контракты со своими знакомыми предпринимателями — семейной парой, в которой муж и жена руководили каждый своей компанией. Стоимость этих контрактов была более чем на миллион рублей выше рыночных цен.