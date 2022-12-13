Начался суд над генералом ФСИН по делу об откатах после заявления любовницы

В Москве за коррупцию судят генерала ФСИН, на которого дала показания любовница

Головинский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело бывшего начальника научно-исследовательского института ФСИН России генерал-майора внутренней службы Андрея Быкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при премировании сотрудников и получении взяток. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На первом заседании адвокаты подсудимого заявили ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для устранения грубых нарушении, не позволяющих суду вынести справедливое решение. Однако им было отказано в этой просьбе.

16 сентября сообщалось о завершении расследования уголовного дела Быкова, возбужденного после заявления его любовницы Алевтины Вилковой, занимавшей пост замдиректора НИИ ФСИН. Она в управлении собственной безопасности ФСИН рассказала об откатах в учреждении под руководством генерала. По ее словам, она передала для Быкова 1,8 миллиона рублей за получение премии в пять миллионов рублей и взяток на 2,2 миллиона рублей. По данным следствия, с 2020-го по 2021 год генерал злоупотребил полномочиями, причинившими ущерб в 2,9 миллиона рублей, и получил в качестве взяток от подчиненных 3,8 миллиона рублей.

Быков не признает свою вину, считая, что стал жертвой мести со стороны бывшей любовницы, которую он собирался уволить за фальсификацию. Его арестовали 1 октября 2021 года.

Быков был уволен с поста начальника НИИ ФСИН в апреле 2018 года указом президента России Владимира Путина. Тогда глава государства снял с постов еще десять генералов.