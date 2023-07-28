Советник главы ДНР Гагин: новая фаза наступления ВСУ приведет к потерям Киева

Новая фаза наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к потерям Киева в живой силе и технике. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«С началом новой фазы они снова будут терять личный состав и технику», — сказал Гагин, отметив, что такими действиями подготовленные за рубежом части ВСУ показывают «профессионализм в кавычках».

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что ВСУ разгоняют свое наступление, перебросив к линии фронта обученные части. Утверждается, что с начала наступления в июне Украина держала свои наиболее подготовленные подразделения в резерве.