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15:33, 28 июля 2023Бывший СССР

В ДНР прокомментировали начало новой фазы наступления ВСУ

Советник главы ДНР Гагин: новая фаза наступления ВСУ приведет к потерям Киева

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Новая фаза наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к потерям Киева в живой силе и технике. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

«С началом новой фазы они снова будут терять личный состав и технику», — сказал Гагин, отметив, что такими действиями подготовленные за рубежом части ВСУ показывают «профессионализм в кавычках».

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что ВСУ разгоняют свое наступление, перебросив к линии фронта обученные части. Утверждается, что с начала наступления в июне Украина держала свои наиболее подготовленные подразделения в резерве.

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    Алевтина Запольская
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