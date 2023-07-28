Слет пенсионеров на месте разогнанного БДСМ-фестиваля под Москвой попал на видео

Mash: на месте разогнанного БДСМ-фестиваля под Москвой устроили слет пенсионеров

На месте разогнанного БДСМ-фестиваля в подмосковном Орехово-Зуевском округе устроили слет активных пенсионеров. Занятия пожилых россиян на свежем воздухе попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видно, как пенсионеры расставляют палатки и готовят уху на костре. Кроме того, они выполняют спортивную разминку под руководством молодых наставников.

Как утверждает Mash, до этого неподалеку от деревни Анциферово под Москвой собирались любители БДСМ. Местные жители пожаловались на их вечеринки силовикам — вскоре фестиваль был разогнан.

Ранее сообщалось, что приставы выдворили из Камчатского края гражданина Германии, осужденного за пропаганду ЛГБТ. Также иностранца оштрафовали на 150 тысяч рублей. В суде немец признал свою вину.