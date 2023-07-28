Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 28 июля 2023Россия

Слет пенсионеров на месте разогнанного БДСМ-фестиваля под Москвой попал на видео

Mash: на месте разогнанного БДСМ-фестиваля под Москвой устроили слет пенсионеров

На месте разогнанного БДСМ-фестиваля в подмосковном Орехово-Зуевском округе устроили слет активных пенсионеров. Занятия пожилых россиян на свежем воздухе попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видно, как пенсионеры расставляют палатки и готовят уху на костре. Кроме того, они выполняют спортивную разминку под руководством молодых наставников.

Как утверждает Mash, до этого неподалеку от деревни Анциферово под Москвой собирались любители БДСМ. Местные жители пожаловались на их вечеринки силовикам — вскоре фестиваль был разогнан.

Ранее сообщалось, что приставы выдворили из Камчатского края гражданина Германии, осужденного за пропаганду ЛГБТ. Также иностранца оштрафовали на 150 тысяч рублей. В суде немец признал свою вину.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Совфед одобрил закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

    Российские военные захватили французский колесный танк

    Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль

    МИД Китая призвал забыть про таинственно смещенного министра

    Мужчина 24 года боялся пищи красного цвета из-за несчастного случая

    Россиянка лишилась квартиры и 10 миллионов рублей после телефонного разговора

    Совфед разрешил оформлять ОСАГО на один день

    Клишас объяснил решение воздержаться при одобрении закона о призывном возрасте

    В прямой эфир российского губернатора вклинился мужчина из туалета

    На месте трагедии в Доме профсоюзов Одессы произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости