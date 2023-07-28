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11:23, 28 июля 2023Россия

Появились фото трех сбитых в приграничном российском регионе беспилотников

Shot опубликовал кадры сбитых в Курской области беспилотников

Фото: Telegram-канал SHOT

В сети появились кадры трех беспилотников, которые были сбиты над хутором Красный Пахарь в Курской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На фотографиях запечатлены лежащие на земле дроны. Один из них при падении уцелел, видны его лопасти и провода. Другое устройство сильно повреждено, среди обломков можно различить крылья и основную часть.

Фото: Telegram-канал SHOT

Три дрона рухнули в граничащем с Украиной российском регионе в четверг, 27 июля. Их сбили с помощью системы обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Одно устройство было посажено — на нем обнаружили боеприпас, который впоследствии уничтожили. Еще два дрона взорвались в воздухе, на земле обошлось без разрушений.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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