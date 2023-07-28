Уровень загрязнения в одной российской реке в сотни раз превысил норму

Уровень загрязнения реки Казанки в Татарстане превысил норму в 329,5 раза

Уровень загрязнения реки Казанки в Арском районе Республики Татарстан в сотни раз превысил норму. Об этом сообщает портал Kazan First со ссылкой на Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

По данным источника, загрязнителем стал молокозавод ООО «Арча», сливший производственные стоки в воду. Инспекторам управления вместе со специалистами удалось обнаружить трубу, из которой они лились в Казанку, и установить, что она принадлежит ООО «Водоканал-Сервис» в городе Арск. После этого из колодца взяли пробы сточной воды, чтобы оценить их качество.

Согласно результатам анализа, в сточных водах молокозавода наблюдается превышение допустимого уровня загрязняющих веществ по ряду показателей. Так, по параметру биохимического потребления кислорода (БПК-5), демонстрирующему количество легкоокисляющихся органических загрязняющих веществ в воде, результат оказался выше допустимого в 329,5 раза. Кроме того, превышение по аммоний-иону составило 85,4 раза, по железу — 71 раз, по анионным поверхностно-активным веществам — 21 раз, по фосфатам — 16,1 раза, по нефтепродуктам — 3,4 раза, по хлорид-иону — 1,55 раза.

В данный момент по факту инцидента проводится проверка. Если по ее результатам выяснится, что предприятие не соблюдает природоохранное законодательство, его привлекут к административной ответственности.

В июле стало известно, что в Архангельской области на реке Северная Двина произошел разлив нефтепродуктов. По данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, область пятна составила 0,5 на 4 километра.