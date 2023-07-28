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13:21, 28 июля 2023Силовые структуры

Мужчина потратил найденный на улице в Москве миллион рублей и попался

В Москве задержали мужчину, нашедшего на улице сверток с одним миллионом рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который нашел на улице один миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, 27-летний уроженец ближнего зарубежья присвоил себе найденный сверток с деньгами.

В отношении него заведено дело по статье о краже.

Следствие отмечает, что хозяин миллиона рублей положил деньги на крышу машины, но отвлекся на разговор, сел в машину и уехал. Сверток упал на дорогу.

Мужчина, нашедший и присвоивший деньги, успел потратить 400 тысяч рублей.

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    Варвара Кошечкина
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