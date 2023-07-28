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14:05, 28 июля 2023Культура

Автор хита о Camry пошутил про запрет на экспорт мощных японских авто в Россию

Автор хита «Camry 3.5» UncleFlexxx пошутил о запрете на ввоз японских машин в РФ

Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Исполнитель популярной песни «Camry 3.5», известный под псевдонимом UncleFlexxx, отреагировал на запрет на ввоз мощных японских машин в Россию. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Ситуация теперь выровнялась. Они нам мощные авто больше не поставляют, а мы им их никогда и не поставляли», — пошутил музыкант.

Ранее Япония запретила экспорт гибридных автомобилей и автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, а также покрышек для грузовиков в Россию. Ограничения вступят в силу с 9 августа.

Представители авторынка отметили, что подобное решение Японии может привести к дефициту и подорожанию запчастей. Ввозимые под разбор машины покупают в стране целиком, затем распиливают на корабле и ввозят в Россию уже в качестве запчастей.

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    Алена Шевченко
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