Недовольная авиакомпанией пассажирка выследила стюардессу и напала на нее

Недовольная пассажирка American Airlines преследовала авто стюардессы на трассе

Недовольная пассажирка авиакомпании American Airlines выследила стюардессу после рейса и напала на нее по пути домой. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, заплаканная бортпроводница Элизабет Брейли (Elizabeth Braley) пожаловалась на случившееся в соцсетях. Она рассказала, что села в свою машину после возвращения из международного рейса и поехала домой по трассе. В какой-то момент ее начала преследовать женщина на красном автомобиле, пытавшаяся стукнуть автомобиль Элизабет или спровоцировать аварию.

Брейли пыталась оторваться, а затем решила замедлиться, чтобы пропустить ее вперед. Девушка неоднократно меняла полосы движения, однако преследовательница продолжала ехать за ней. Затем она поравнялась со стюардессой и начала кидать вещи в открытое окно, попадая в ее машину.

«Она смотрит на меня и кричит: "К черту вашу авиакомпанию!"» — вспоминает стюардесса. Брейли очень испугалась и заявила, что не может повлиять на недостатки компании. Девушка благополучно добралась до дома.

Ранее пассажирка рейса Spirit Airlines не смогла попасть в туалет самолета из-за стюардесс и помочилась в салоне. Отмечается, что женщина пыталась попасть в уборную в течение двух часов, однако члены экипажа заявили, что комната закрыта.