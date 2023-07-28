Венгрия предупредила об ухудшении условий для переговоров по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об ухудшении условий для переговоров по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что в дальнейшем условия для мирных переговоров по Украине будут ухудшаться. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства заявил, что Москве и Киеву следует начать переговоры прямо сейчас. «Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже сегодняшних», — отметил он.

Сийярто также выразил признательность Турции. По его словам, Анкаре удалось успешное посредничество между Россией и Украиной при заключении зерновой сделки в 2022 году.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россию нельзя отделить от всего мира. «Конечно, Европу можно отделить от российской энергии, но это на самом деле иллюзия и не возымеет эффекта, потому что Россию нельзя отделить от остальной части мира», — отметил политик.