Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 28 июля 2023Мир

Венгрия предупредила об ухудшении условий для переговоров по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об ухудшении условий для переговоров по Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Mike Segar / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что в дальнейшем условия для мирных переговоров по Украине будут ухудшаться. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства заявил, что Москве и Киеву следует начать переговоры прямо сейчас. «Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже сегодняшних», — отметил он.

Сийярто также выразил признательность Турции. По его словам, Анкаре удалось успешное посредничество между Россией и Украиной при заключении зерновой сделки в 2022 году.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россию нельзя отделить от всего мира. «Конечно, Европу можно отделить от российской энергии, но это на самом деле иллюзия и не возымеет эффекта, потому что Россию нельзя отделить от остальной части мира», — отметил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге прошел саммит Россия — Африка. О чем африканские лидеры попросили Путина и что готовы предложить взамен?

    МИД анонсировал запуск электронных виз в России

    Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровске

    Международная федерация фехтования объяснила отмену дисквалификации Харлан

    В США опровергли участие американских военных в конфликте на Украине

    Американский политик обвинил Запад во лжи о России

    Губернатор предупредил жителей Севастополя об учениях с ночными стрельбами

    Тренер «Торино» выразил сожаление из-за потери Миранчука

    В Белом доме прокомментировали украинский удар по Таганрогу

    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости