Пожилой пилот пассажирского самолета напился перед вылетом и пошел под суд

63-летний пилот United Airlines напился перед вылетом самолета и лишился работы

Пожилой пилот авиакомпании United Airlines напился перед вылетом самолета и пошел под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 63-летний капитан воздушного судна, имя которого не называется, пришел на работу шатающимся, чем вызвал подозрения службы безопасности аэропорта Парижа. Мужчину задержали и проверили на наличие алкоголя в крови — уровень превышал допустимую норму в два раза. В результате пилота не допустили до полета в Вашингтон.

В суде обвиняемый заявил, что выпил всего два бокала вина накануне вечером перед рейсом. Тем не менее суд усомнился в его показаниях и подчеркнул, что мужчина подверг опасности жизни 256 пассажиров лайнера. Пилот лишился работы на год и получил условный срок полгода.

Ранее стюардесса авиакомпании Aerolíneas Argentinas соврала о бомбах на борту самолета из Буэнос-Айреса в Майами и пошла под суд за ложь. 47-летняя Даниэла Карбоне позвонила с мобильного телефона дочери сотрудникам аэропорта и авиакомпании, так как захотела сорвать рейс бывшего парня и его новой возлюбленной. Во время звонка голос женщины был изменен, однако через неделю полиции удалось выйти на ее след и задержать.