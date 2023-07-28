Президент ЮАР захотел обсудить с Путиным выполнение мирного плана по Украине

Президент ЮАР выразил надежду на обсуждение с Путиным мирного плана по Украине

Члены Африканского союза выражают надежду, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным вечером в пятницу, 28 июля, удастся обсудить выполнение ряда предложений африканского мирного плана по завершению конфликта на Украине, заявил президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса. Его цитирует РИА Новости.

«Надеемся, что конструктивное взаимодействие и переговоры могут привести к окончанию текущего конфликта между Российской Федерацией и Украиной», — выразил надежду южноафриканский лидер, выступая на полях саммита «Россия — Африка».

Как отметил президент, «переговоры и диалог, а также приверженность Уставу ООН» являются единственным, что необходимо для мирного и справедливого завершения украинского конфликта. «Сегодня вечером надеемся рассмотреть, как можно выполнить ряд предложений», — добавил Рамафоса.

Ранее Путин заявил, что Россия с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине и внимательно их рассматривает. Он отметил, что проблема конфликта на Украине является острой, и поэтому Кремль не уходит от ее обсуждения.