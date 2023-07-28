Избитая цепью россиянка выжила в подожженном друзьями подвале

Россияне получили срок за попытку заживо сжечь женщину в подвале

В Республике Башкортостан 33-летнего россиянина и его 26 летнюю знакомую приговорили к девяти и десяти годам колонии за попытку сжечь заживо 49-летнюю женщину. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 июля 2022 года у костра на территории заброшенного садового участка компания распивала алкоголь. В какой-то момент осужденные решили, что 49-летняя женщина украла телефон. Сначала ее избили руками и ногами, а затем нанесли удары цепью. После этого россиянку облили горючей жидкостью, сбросили в подвал дома, который затем подожгли. Однако женщине удалось выжить благодаря быстрому приезду пожарных, которые спасли ее.

Злоумышленников вскоре установили. Оказалось, что мужчина также занимался сбытом похищенных строительных инструментов и переоборудовал развлекательный арбалет в метательное холодное оружие.