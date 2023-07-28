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22:24, 28 июля 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал о сожжении заживо наемника бойцами ВСУ

Российский командир: бойцы ВСУ расстреляли и заживо сожгли иностранного наемника

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли и сожгли заживо иностранного наемника на поле боя на запорожском направлении вместо эвакуации из-за опасности пленения. Об этом рассказал командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные узнали о случившемся, прослушивая захваченную радиостанцию. «Моим подразделением была подбита БМП, с нее спешилась пехота. Начали отходить… один из них полз. Подошли, расстреляли в упор, вынесли канистру с подбитой техники и подожгли. Скорее всего, чтобы не эвакуировать», — заявил командир.

На уточняющий вопрос, могли ли украинские солдаты поступить так, чтоб наемник не попал в плен, Шума ответил: «Да, да. Конечно». Он также уточнил, что слышал, как наемник звал на помощь на английском языке.

Ранее американские наемники, воевавшие на стороне ВСУ, заявили, что бои оказались страшнее, чем в Афганистане и Ираке. По их словам, они были шокированы тяжелой обстановкой на фронте и жестокими столкновениями с армией противника.

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    Марина Совина
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