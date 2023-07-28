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11:24, 28 июля 2023Россия

Совфед одобрил увеличение суммы штрафов за неявку по повестке в военкомат

Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за неявку по повестке в военкомат

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Совет Федерации на заседании одобрил закон, который подразумевает увеличение суммы штрафов за неявку в военкомат по повестке. Об этом сообщает ТАСС.

Закон вступит в силу после одобрения президентом России Владимиром Путиным и публикации на портале правовых актов. Подразумевается, что поправки будут внесены в статью Кодекса об административных правонарушениях.

Госдума в третьем, окончательном чтении 25 июля приняла закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Документ предусматривает увеличение штрафа до размеров от 10 до 30 тысяч рублей за неявку военнообязанного по повестке в военкомат. Ранее взыскание за такой проступок составляло от 500 до 3000 рублей.

Законопроект внесла в Думу еще в 2019 году группа депутатов во главе с зампредседателя думского комитета по обороне Андреем Красовым. Документ прошел первое чтение весной 2021 года, затем его существенно доработали.

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    Анастасия Шейкина
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