Жильцам запретили менять УК чаще раза в год

Совфед одобрил закон, запрещающий менять УК чаще одного раза в год

Жильцам многоквартирных домов в России запретили менять управляющую компанию (УК) чаще одного раза в год. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации, передает ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что недобросовестная конкуренция между УК является главной проблемой в сфере управления жилыми домами. Согласно действующим правилам, собственники могут сменить компанию в любой момент, из-за чего протоколы общего собрания часто подделываются с этой целью. Жильцы узнают о смене УК только после того, как дом переходит к новой организации.

По новому закону собственники могут отказаться от компании в одностороннем порядке не ранее, чем через год с даты заключения договора. Ограничение не будет действовать при изменении способа управления домом и в случаях, когда УК не выполняет условия договора.

Ранее в июле Госдума на пленарном заседании приняла закон, который ужесточает требования к собранию собственников многоквартирных домов. В случае принятия закона их разрешат проводить только одному из собственников или представителю управляющей компании.