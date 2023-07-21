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13:23, 21 июля 2023Среда обитания

В России решили ужесточить требования к собранию жильцов многоквартирных домов

Госдума захотела разрешить проводить собрания собственников домов только одному из них

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Госдума на пленарном заседании приняла закон, который ужесточает требования к собранию собственников многоквартирных домов. В случае принятия закона их разрешает проводить только одному из собственников или представителю управляющей компании. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения решили внести в Жилищный кодекс России. Администратора собрания предложили выбирать из числа собственников или представителя управляющей компании. На данный момент идентифицировать конкретное лицо, которое принимает от собственников помещений письменные решения, невозможно.

«Предлагаемая конструкция позволит ужесточить требования к порядку проведения общего собрания, повысит степень заинтересованности в принятии решения строго в рамках действующего законодательства с учетом интересов собственников помещений», — указано с пояснительной записке.

Ранее стало известно, что государственные жилищные инспекции (ГЖИ) начнут контролировать собрания жильцов многоквартирных домов, на которых обсуждаются вопросы капитального ремонта. Они будут вести реестр, чтобы упорядочить информацию о капремонте.

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    Нина Ташевская
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