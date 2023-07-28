Двое туристов сорвались со скалы в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели привлекли вертолет для эвакуации туристов в горах Кабардино-Балкарии

Двое туристов сорвались со скалы на перевале Цаннер на высоте 3700 метров в горах Кабардино-Балкарии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Днем в пятницу, 28 июля, отечественные путешественники попросили о помощи. «В группе из шести человек двое сорвались и получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

К пострадавшим выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Отмечается, что для эвакуации россиян спасатели привлекли вертолет.

По их словам, если погодные условия помешают спасательной операции, туристов будут спускать с высокогорья в пешем порядке.

Ранее в июле группу из пяти российских альпинистов эвакуировали на вертолете с гор в Таджикистане. Спасатели направились к россиянам после того, как один из них почувствовал недомогание во время восхождения.