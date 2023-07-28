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02:49, 28 июля 2023Мир

Штаб Трампа заявил о причастности Байдена к новым обвинениям

Штаб Трампа объяснил новые обвинения попыткой Байдена избавиться от соперника
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Новые обвинения, предъявленные бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, являются попыткой действующего главы государства Джо Байдена избавиться от соперника на предстоящих президентских выборах. Об этом заявил предвыборный штаб Трампа, передает РИА Новости.

Таким образом штаб политика прокомментировал три новых обвинения по делу о хранении секретных документов, выдвинутых специальным прокурором Джеком Смитом против Трампа. «Растерянный Джек Смит знает, что у них нет никакого дела, и ищет любой способ оправдать свою незаконную охоту на ведьм, чтобы против продажного Джо Байдена баллотировался кто-то другой, а не Дональд Трамп», — говорится в заявлении.

По мнению штаба экс-президента США, цель новых обвинений — продолжение преследования Трампа со стороны «преступной семьи Байденов» и контролируемого ей Минюста страны.

Ранее Трамп рассказал о невиданном прежде давлении на своих юристов со стороны судебной системы США. При этом, по его словам, он «все еще продолжает побеждать».

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    Марина Совина
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