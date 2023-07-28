В европейском городе в знак протеста у десятка автомобилей спустили шины

Активисты Tyre Extinguishers в знак протеста спустили шины у 70 машин в Турине

Группа экоактивистов Tyre Extinguishers, которые занимаются протестами для привлечения внимания к проблеме изменения климата, спустила шины у десятков автомобилей в итальянском Турине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету la Repubblica.

В ночь на пятницу, 28 июля, активисты в европейском городе спустили шины у 70 внедорожников, а ниппели закрыли чечевицей. На машинах протестующие оставляли листовки, в которых говорилось, что большие автомобили ухудшают транспортную ситуацию в городе.

«Сегодня ты сможешь пойти пешком, поехать на велосипеде или на общественном транспорте. В будущем восстань против того, кто попытается убедить тебя в том, что нужно всегда иметь больше», — заявили активисты.

Ранее активисты экологического движения Futuro Vegetal из Испании в знак протеста приклеили себя к частному самолету на острове Ибица. Своей акцией активисты стремились обратить внимание на проблему богатства — из-за бесконтрольного потребления индустрия роскоши загрязняет планету.