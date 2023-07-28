Собянин рассказал о главных выставочных проектах Москвы

Собянин: столичные музеи с начала года посетили более шести миллионов человек

С января 2023 года столичные музеи и выставочные залы посетили свыше шести миллионов человек. О главных выставочных проектах Москвы рассказал мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Только в первом полугодии 2023 года городские музеи и выставочные залы организовали более 340 выставок и провели более 900 различных культурных и просветительских мероприятий», — заявил градоначальник.

Собянин отметил, что одной из самых заметных выставок стала «ДК СССР», которая проходила в «Манеже» со 2 февраля по 1 апреля. В экспозиции была представлена историческая концепция советских Домов культуры. Выставка «Мы — русские, с нами Бог!» также проходила на этой площадке, ее экспонатами стали монументальные полотна на тему русской истории.

Мэр добавил, что в музее-заповеднике «Коломенское» проходит серия экспозиций, посвященных столетию этой территории, а на выставке «Коломенское. Шедевры коллекции» можно увидеть сокровища русского и европейского искусства, собранные музеем за все годы его существования.

В музее «Царицыно» проходит выставка «Невероятная Индия. Взгляд из России», посвященная культурным связям России и Индии, а на выставке «Дом моделей. Индустрия образов» в «Музее Москвы» расскажут, как в прошлом столетии развивалась концепция единой системы моделирования одежды для промышленного производства.

Ранее Собянин сообщил, что в столице построят музей искусств по программе стимулирования создания мест приложения труда. Его возведут в Даниловском районе на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».