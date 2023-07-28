«Страна.ua»: на месте трагедии в Доме профсоюзов Одессы произошел взрыв

Взрыв произошел в Доме профсоюзов Одессы, который был подожжен в мае 2014 года. О детонации на месте трагедии сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на место прибыла следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия. Согласно заявлению пресс-службы Главного управления национальной полиции в Одесской области, предварительно, взорвалась граната в результате неосторожного обращения.

2 мая 2014 года с Одессе произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками «Антимайдана». Стычки между сторонами закончились поджогом Дома профсоюзов с укрывшимися в нем сторонниками «Антимайдана».