В Москве благоустроят еще один парк

Собянин рассказал о благоустройстве парка «Яуза»

Большая часть работ по благоустройству столичного парка «Яуза» завершится в сентябре этого года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Самый большой получился в Москве парк — 20 километров. Туда и обратно — 40 километров, это уже марафонский забег», — отметил глава столицы Сергей Собянин, добавив, что в «Яузе» планируют разместить пляжные зоны и бассейны с подогревом.

Работы по благоустройству длятся несколько лет. После их завершения на территории останется несколько участков с промзонами и крупными инвестиционными проектами — работы в этих местах планируют закончить в течение двух лет. Девять участков парка уже привели в порядок, к сентябрю планируют благоустроить еще два. На данный момент выполнено 75 процентов работ.

В «Яузе» проложат прогулочный маршрут, который протянется от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в парк «Лосиный Остров», в Главный ботанический сад имени Цицина РАН, на ВДНХ и в парк «Сокольники». Вдоль Сухонской улицы оборудуют велополосу, а со стороны Олонецкого проезда проложат дорожку для бега. Они станут частью единого бегового и велосипедного маршрута, который появится рядом с берегами Яузы — здесь можно будет пробежать 42 километра и проехать на велосипеде около 20 километров.

Кроме того, в парке обновят экотропы со смотровыми площадками и мостами. Часть прогулочных дорожек приподнимут над землей, чтобы сохранить ландшафт и миграционные пути для животных. На территории обновят освещение и разобьют газоны.

На Сухонской улице обустроят детские площадки, отремонтируют лестницы и летнюю сцену. Также в парке построят скейт-парк и разместят 24 спортивные площадки для большого и настольного тенниса, баскетбола, волейбола и воркаута.

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы разработают проект благоустройства парка «Кузьминки» на юго-востоке столицы. В нем учтут сохранение природного многообразия и создание комфортных условий для отдыха москвичей.