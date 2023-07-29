Блогерша рассказала о странной традиции жителей Испании

Блогерша Бердова рассказала о традиции испанцев перепрыгивать через младенцев

Одна из самых странных и необычных традиций испанцев — это перепрыгивать через младенцев во время религиозного праздника. В разговоре с «Лентой.ру» блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова рассказала о значении этого ритуала для жителей страны.

«В крошечной испанской деревушке Кастильо де Мурсия, вот уже много лет проводят один из самых странных фестивалей в мире, на котором мужчины перепрыгивают через младенцев. В воскресенье после праздника Тела Христова проводится фестиваль Эль Колачо, который и является центром притяжения для многих туристов. Это многовековая и глубоко укоренившаяся народная традиция, которая берет свое начало в XVII веке и непрерывно продолжается по сей день», — рассказала она.

Церемония, которая имеет языческие корни, символизирует победу добра над злом и проводится, чтобы уберечь души грудничков от темных сил и болезней Алена Бердова блогер

Как появилась традиция, точно неизвестно. Некоторые историки считают, что она могла возникнуть как ритуал плодородия, объяснила Алена Бердова.

«Члены братства наряжаются в дьявольские костюмы, надевая красно-желтые маски, и берут в руки хлысты или дубинки, которыми наносят удары людям из толпы для "исцеления". Затем мужчины в этих одеяниях подходят к матрасам, которые заранее были разложены в определенном месте, а на них за несколько минут до прихода процессии уже положили детей, родившихся в течение года», — описала блогер процесс.

Местные жители верят, что во время прыжка через грудничков сатана забирает весь негатив за собой Алена Бердова блогер

Зрители на улицах, которые наблюдают за происходящим, ругают дьяволов, чтобы в следующем году несчастья обходили их стороной.

«После этого девочки, принявшие в течение года первое причастие, бросают цветы детям, лежащим на алтарях, а родители должны подхватить букеты. Само шествие начинается у деревенской церкви, расположенной в самой высокой части, и проходит до самого храма. После шествия людей развлекает ансамбль кастильского танца, а в заключении все пьют вино и едят сыр и хлеб, которые раздают бесплатно. Традиционно в празднике участвовали только дети из деревни, но в последние годы в эту деревню на севере Испании съезжаются люди со всего мира», — рассказала она.

В католической церкви спорят из-за этого обычая. При этом до сих пор не было ни одного несчастного случая во время ритуала, и ни один ребенок не пострадал, добавила Алена Бердова.

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