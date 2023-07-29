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07:00, 30 июля 2023Мир

Блогерша рассказала о странной традиции жителей Испании

Блогерша Бердова рассказала о традиции испанцев перепрыгивать через младенцев

Фото: Florian Wehde / Unsplash

Одна из самых странных и необычных традиций испанцев — это перепрыгивать через младенцев во время религиозного праздника. В разговоре с «Лентой.ру» блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова рассказала о значении этого ритуала для жителей страны.

«В крошечной испанской деревушке Кастильо де Мурсия, вот уже много лет проводят один из самых странных фестивалей в мире, на котором мужчины перепрыгивают через младенцев. В воскресенье после праздника Тела Христова проводится фестиваль Эль Колачо, который и является центром притяжения для многих туристов. Это многовековая и глубоко укоренившаяся народная традиция, которая берет свое начало в XVII веке и непрерывно продолжается по сей день», — рассказала она.

Церемония, которая имеет языческие корни, символизирует победу добра над злом и проводится, чтобы уберечь души грудничков от темных сил и болезней

Алена Бердоваблогер

Как появилась традиция, точно неизвестно. Некоторые историки считают, что она могла возникнуть как ритуал плодородия, объяснила Алена Бердова.

«Члены братства наряжаются в дьявольские костюмы, надевая красно-желтые маски, и берут в руки хлысты или дубинки, которыми наносят удары людям из толпы для "исцеления". Затем мужчины в этих одеяниях подходят к матрасам, которые заранее были разложены в определенном месте, а на них за несколько минут до прихода процессии уже положили детей, родившихся в течение года», — описала блогер процесс.

Местные жители верят, что во время прыжка через грудничков сатана забирает весь негатив за собой

Алена Бердоваблогер

Зрители на улицах, которые наблюдают за происходящим, ругают дьяволов, чтобы в следующем году несчастья обходили их стороной.

«После этого девочки, принявшие в течение года первое причастие, бросают цветы детям, лежащим на алтарях, а родители должны подхватить букеты. Само шествие начинается у деревенской церкви, расположенной в самой высокой части, и проходит до самого храма. После шествия людей развлекает ансамбль кастильского танца, а в заключении все пьют вино и едят сыр и хлеб, которые раздают бесплатно. Традиционно в празднике участвовали только дети из деревни, но в последние годы в эту деревню на севере Испании съезжаются люди со всего мира», — рассказала она.

В католической церкви спорят из-за этого обычая. При этом до сих пор не было ни одного несчастного случая во время ритуала, и ни один ребенок не пострадал, добавила Алена Бердова.

Ранее стало известно, что жительницам Испании разрешили ходить в бассейны без купальников.

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    Варвара Кошечкина
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