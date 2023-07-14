Жительница Испании рассказала о возможности купаться без купальников в бассейнах

Блогер Бердова: женщины в Испании могут ходить в бассейн топлес по закону о равенстве

Власти Каталонии разрешили женщинам ходить в бассейны без купальников после жалоб феминисток. Они оспорили несоблюдение некоторыми бассейнами права плавать топлес. В беседе с «Лентой.ру» жительница Испании, блогер, журналист и автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова рассказала о значимости этого решения.

«Этот северо-западный испанский регион официально принял закон в 2020 году в соответствии с законопроектом о равенстве и недискриминации. Согласно ему, можно посещать общественный бассейн топлес или в купальном костюме, полностью закрывающем тело. Что касается купальных костюмов, которые носят женщины некоторых культур, и которые закрывают большую часть тела, подчеркивается, что этот предмет одежды тоже не может быть запрещен, "если он сделан из полиэстера, материала, используемого в любом купальном костюме"», — объяснила она.

Региональным властям разрешили штрафовать нарушителей на сумму до 500 000 евро. Но некоторые общественные бассейны до сих пор не выполняют новые требования закона. Это не нравится правозащитникам и обычным женщинам, объяснила блогер.

Местным властям теперь предписано запретить любую форму дискриминации Алена Бердова автор Telegram-канала о жизни в Европе

«Недовольная толпа обратилась в департамент по вопросам равенства и феминизма правительства Каталонии с просьбой написать письмо в местные муниципалитеты, чтобы напомнить им об обязательном законе. В письме говорится, что "запрет женщинам ходить топлес нарушает свободный выбор каждого человека в отношении своего тела". В нем также напомнили, что местные власти должны защищать от дискриминации по любым мотивам, включая пол или гендер, религиозные убеждения или одежду. Не обошлось без упоминания о том, что в бассейнах должно быть разрешено грудное вскармливание. Это произошло после того, как две женщины пожаловались на то, что в общественных бассейнах их попросили прикрыть грудь», — описала ситуацию Алена Бердова.

Разные группы феминисток и правозащитников считают, что такая дискриминация связана с сексуализацией женского тела. По их мнению, это начинается с раннего возраста, когда девочек одевают в бикини, даже если они еще не подростки.

Ранее жительница Великобритании рассказала, как отправилась в голый круиз с тысячами незнакомцев.