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23:36, 29 июля 2023Россия

Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО

Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова к этому
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова в этому. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. Но если кто-то захочет — не мы — но мы готовы», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что по инициативе США в свое время был разработал специальный механизм для предотвращения подобных конфликтов. Он добавил, что руководители определенных подразделений общаются напрямую и имеют возможность проконсультироваться в любой кризисной ситуации.

Ранее глава государства рассказал, что Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей.

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    Марина Совина
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