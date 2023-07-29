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04:58, 29 июля 2023Бывший СССР

Украина пошла на манипуляцию ради оружия Израиля против России

IH: посол Украины манипулирует безопасностью паломников ради оружия от Израиля

Фото: AMMAR AWAD / REUTERS

Еврейские паломники не будут в безопасности на Украине, пока Тель-Авив не поставит стране желаемое оружие в борьбе против России. О подобной угрозе намекнул посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Israel Hayom.

«Корнийчук заявил, что Киеву нужны системы для защиты от баллистических ракет, а не система "Железный купол", которая, по его мнению, не будет эффективна против оружия, используемого Россией», — сказано в статье.

В качестве аргумента посол решил манипулировать приближающимся праздником Рош ха-Шана, в рамках которого в украинский Умань ожидается приезд тысяч паломников из Израиля. Он заявил, что Киев не может ручаться за их безопасность. «Если Израиль не хочет помочь защитить украинцев, возможно, он хотел бы защитить своих граждан?» — приводит издание слова Корнийчука.

В конце июня посла Украины вызвали в МИД Израиля после обвинения Тель-Авива в якобы пророссийской позиции. Тогда Киев упрекнул Израиль в «практически отсутствующей» помощи Украине.

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    Александра Синицына
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