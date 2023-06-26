Посла Украины вызовут в МИД Израиля после обвинений в пророссийской позиции

Посла Украины в Израиле вызовут в МИД после обвинений Тель-Авива в пророссийской позиции

МИД Израиля вызовет посла Украины Евгения Корнийчука после его обвинений в адрес Тель-Авива в «пророссийской» позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Израиля.

Источник во внешнеполитическом ведомстве добавил, что Киев также упрекнул Израиль в «практически отсутствующей» помощи Украине. В посольстве Украины сочли, что «текущее правительство Израиля предпочло путь тесных отношений с Российской Федерацией».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак упрекнул Израиль за нейтралитет в конфликте на Украине.

Он призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Украину, чтобы «заявить о своей поддержке» Киева, и «помочь в защите от иранских беспилотников».

В мае министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил об опасениях давать Украине оружие из-за влияния России на Ближнем Востоке. Как напомнил глава МИД, Россия является игроком в регионе. Кроме того, в этой стране проживают сотни тысяч евреев. «Поэтому мы выражаем моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом наши интересы безопасности и интересы Еврейского агентства в России», — пояснил он.

