Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:28, 26 июня 2023Мир

Посла Украины вызовут в МИД Израиля после обвинений в пророссийской позиции

Посла Украины в Израиле вызовут в МИД после обвинений Тель-Авива в пророссийской позиции

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

МИД Израиля вызовет посла Украины Евгения Корнийчука после его обвинений в адрес Тель-Авива в «пророссийской» позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Израиля.

Источник во внешнеполитическом ведомстве добавил, что Киев также упрекнул Израиль в «практически отсутствующей» помощи Украине. В посольстве Украины сочли, что «текущее правительство Израиля предпочло путь тесных отношений с Российской Федерацией».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак упрекнул Израиль за нейтралитет в конфликте на Украине.
Он призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Украину, чтобы «заявить о своей поддержке» Киева, и «помочь в защите от иранских беспилотников».

В мае министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил об опасениях давать Украине оружие из-за влияния России на Ближнем Востоке. Как напомнил глава МИД, Россия является игроком в регионе. Кроме того, в этой стране проживают сотни тысяч евреев. «Поэтому мы выражаем моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом наши интересы безопасности и интересы Еврейского агентства в России», — пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В ЕП заявили о невозможности победы Украины над Россией
    Супермаркеты США столкнулись с угрозами о минировании и требованиями биткоинов
    Посла Украины вызовут в МИД Израиля после обвинений в пророссийской позиции
    В Германии объяснили отсутствие страны в коалиции поставщиков F-16 Украине
    Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в России
    В России матерям разрешат дополнительно работать во время ухода за ребенком
    Зеленский призвал мир «давить» на Россию
    Собака прыгнула на хозяйку и помогла найти у нее тяжелую болезнь
    В Европе создадут прототип системы защиты от гиперзвукового оружия
    Макгрегор впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.