Израиль заявил об опасениях давать Украине оружие из-за России

Глава МИД Коэн заявил, что Израиль не дает оружие Украине из-за влияния России

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил об опасениях давать Украине оружие из-за влияния России на Ближнем Востоке. Его слова передает издание The Jerusalem Post.

Как напомнил Коэн, Россия является игроком в регионе. Кроме того, в этой стране проживают сотни тысяч евреев. «Поэтому мы выражаем моральную позицию поддержки Украины, сохраняя при этом наши интересы безопасности и интересы Еврейского агентства в России», — пояснил он.

В то же время глава МИД напомнил, что именно Израиль является единственной страной Ближнего Востока, направившей в Киев своего министра иностранных дел. «Это что-то значит», — заключил Коэн.

В апреле премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не принимал решений о предоставлении военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что израильские власти намерены продолжать ограничиваться оказанием гуманитарной помощи Украине.