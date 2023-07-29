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13:48, 29 июля 2023Спорт

Украинским шахматистам рекомендовали избегать контактов с россиянами на КМ

Украинских шахматистов попросили избегать контактов с россиянами на Кубке мира

Фото: Gian Marco Benedetto / Anadolu Agency / Getty Images

Федерация шахмат Украины в своем Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена) опубликовала рекомендации по поведению для своих спортсменов во время Кубка мира FIDE, который пройдет в Баку.

Украинских шахматистов попросили воздерживаться от рукопожатий с россиянами и белорусами, совместных фотографий и разговоров с ними, кроме случаев, предусмотренных правилами. Отмечается, что избегать контактов нужно со всеми россиянами и белорусами вне зависимости от того, под каким флагом они выступают.

Кубок мира пройдет с 30 июля по 24 августа. Украину на турнире представят семь шахматистов.

Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не будет принято другое решение.

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    Алексей Гусев
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